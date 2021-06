Megan Fox célèbre sur la Pride sur Instagram: "Je suis le B de LGBTQIA+ depuis deux décennies"

Megan Fox a célébré le mois de la Pride en rappelant à ses abonnés sa bissexualité. L’actrice a réaffirmé sa sexualité en faisant la promotion du comité d’action qui lutte pour les droits des personnes LGBTQIA+.

Megan Fox a célébré le mois des fiertés en rappelant à ses fans qu'elle est membre de la communauté LGBTQIA+. "Je suis le B de LGBTQIA+ depuis deux décennies," écrit-elle sur son compte Instagram aux côtés de trois selfies montrant sa manucure arc-en-ciel.

Elle a ajouté le hashtag "#pride" et a tagué MoveOn, qui est un comité d'action politique progressiste, ainsi qu'une page de mèmes inspirants appelée Into Action.

Plusieurs des fans de Fox se sont rendus dans la section des commentaires pour féliciter la star de "Jennifer's Body" d'être si ouverte sur sa sexualité : "Chérie, tu nous as fait réaliser le B qui est en nous", a écrit une personne. "Icône lgbtq", a commenté un autre fan. "QUEEEN BISEXUEL", a ajouté un troisième utilisateur.

Megan Fox s'est ouverte pour la première fois sur sa bisexualité en 2009, déclarant à Esquire : "Je n'ai aucun doute sur le fait que je suis bisexuelle. Mais je suis aussi une hypocrite : Je ne sortirais jamais avec une fille qui serait bisexuelle parce que cela signifie qu'elle couche aussi avec des hommes, et les hommes sont tellement sales que je ne voudrais jamais coucher avec une fille qui a couché avec un homme."

La star de "Transformers" sort actuellement avec Machine Gun Kelly. Le couple a rendu public leur romance à l'été 2020 après avoir tourné le film "Midnight in the Switchgrass" ensemble. Ils ont été vu ensemble à de nombreuses reprises.

La jeune femme est toujours en plein divorce avec Brian Austin Green, avec qui elle partage trois enfants : Noah, 8 ans, Bodhi, 7 ans, et Journey, 4 ans. Le couple s'est marié en 2010 et s'est séparé 10 ans plus tard.