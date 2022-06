Meghan et Harry: leur absence remarquée au concert de Buckingham

Ce samedi, de nombreux artistes internationaux ont performé à l'immense concert donné devant Buckingham en l'honneur de la Reine à l'occasion du troisième jour de Jubilé. Kate Middleton et Camillia Parker Bowles ont assisté au spectacle. Leur mari respectif, le prince Charles et le prince William, se sont même exprimés tour à tour sur la scène de l'événement. La reine quant à elle, a regardé le show depuis sa télévision, trop fatiguée pour se rendre sur place. En revanche, Meghan Markle et le prince Harry ont brillé par leur absence. Ceux qui avaient fait le déplacement depuis la Californie pour assister tout spécialement aux festivités, ne se sont pas montrés lors du concert donné la veille de la fin du jubilé.

Une fête d'anniversaire en cause

Bien que préférant souvent se tenir à l'écart de la famille royale, le petit-fils de la Reine et son épouse avait une excellente raison de ne pas se montrer au concert. En effet, leur fille Lilibet, fêtait son premier anniversaire ce 4 juin. La petite famille a ainsi préféré célébrer cet événement en famille et dans la plus stricte intimité.