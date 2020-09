Melania Trump: son exigence BIZARRE pour qu'elle accepte d'emménager à la Maison Blanche

Le déménagement de la Première Dame à la Maison Blanche aurait été retardé parce que celle-ci voulait faire rénover les toilettes et salles de bain.

Un livre écrit par une ancienne amie et conseillère de Melania Trump dévoile une raison supplémentaire pour laquelle la "First Lady" a tellement tardé à emménager à la Maison Blanche. Cet ouvrage baptisé "Melania et moi : la montée et la chute de mon amitié avec la Première Dame", écrit par Stephanie Winston Wolkoff, se base notamment sur des conversations avec la Première Dame enregistrées à son insu. Il sort ce 1er septembre.



D'après l'auteure, Melania Trump n'est pas restée à New-York seulement pour permettre à son fils Barron de terminer son année scolaire. Il y avait le regret de devoir quitter sa vie protégée des regards à la Trump Tower, mais également une autre raison, pour le moins saugrenue : le déménagement de Melania Trump à la Maison Blanche a été repoussé parce qu’elle a exigé que les toilettes et salles de bains soient entièrement rénovées. L'épouse de Donald Trump ne voulait pas utiliser celles du couple Obama.

L'ex-mannequin d'origine slovène, 50 ans, n'aurait pas accepté de rejoindre la résidence présidentielle tant que les toilettes et la salle de bain n'avaient pas été changées. Melania ne voulait pas se servir de toilettes qui avaient déjà été utilisées par quelqu'un d'autre, "peu importe si c'était la reine d'Angleterre", précise une source au Sun.



Des révélations qui pourraient faire polémique, d'autant que ce sont pas les seuls travaux controversés entrepris par la Première Dame : on lui reproche déjà d'avoir dénaturer la roseraie de Jackie Kennedy ou d'avoir créé une pièce inutile, dédiée à la mise en beauté.