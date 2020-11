Melania Trump sur le point de demander le divorce? Ces rumeurs qui enflent depuis la défaite de son mari

Alors que les gestes publics d'affection maladroits ont été sujets à des interprétations négatives quant à la nature de leur relation pendant ce mandat de 4 ans, le couple formé par le président américain et la First Lady Melania reste entouré de mystère. Mais désormais, il se murmure que ce n'est pas que la Maison Blanche que Melania compte quitter en janvier, mais aussi son époux depuis 15 ans, Donald Trump.

Et le Sun de relater les révélations d'un ancien assistant de la Première dame: "Melania décompte chaque minute" et a l'intention de demander le divorce juste après l'investiture de Joe Biden. La Première dame sortante âgée de 50 ans, considérerait leur mariage de 15 ans comme terminé et n'attend que l'inauguration en janvier avant de rendre la séparation officielle.

Verdict dans quelques semaines...

COVID-19 en Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 9 novembre ?