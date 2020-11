Mélissa Theuriau partage une rare photo de ses enfants: Léon et Lila ont bien grandi

Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze sont parents de deux enfants, Léon et Lila. La journaliste vient de partager une photo d'eux dans sa story Instagram.

Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze ne dévoilent jamais les visages de leurs enfants, Léon, 11 ans, et Lila, 9 ans. Dans la story Instagram de la journaliste, on peut les découvrir en pyjamas, en train de lire une BD de l'humoriste Malik Bentalha, intitulée "C'est la récré". Des smileys sont mis sur leurs visages, mais on peut tout de même voir qu'ils ont tous les deux bien grandi.



© Instagram @melissatheuriau

"BD validée mais lue beaucoup trop vite, écris vite le tome 2 stp", écrit la maman en s'adressant à l'auteur. Installés dans le canapé, Léon et Lila ont en effet semblé apprécier l'ouvrage.

Un cliché posté à la date de la Journée internationale des droits de l'enfant.