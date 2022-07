Michèle Laroque dévoile le nom de son célèbre cousin chanteur et étonne son auditoire

Il y a quelques jours, la comédienne Michèle Laroque s'est laissée aller à quelques confidences. Invitée par Sophie Davant sur M Radio pour la promo de son film "Joyeuse retraite 2", l'actrice a révélé que son cousin était le très célèbre chanteur français. Il s'agit de Michel Berger. Jusqu'ici, elle n'avait jamais révélé cette information.

"Alors, Michel Berger, que je n’ai malheureusement pas rencontré, c’est mon cousin. Par mon père, par les Laroque", explique-t-elle, à une Sophie Davant qui ne cache pas sa surprise. Plus qu'un prénom, le chanteur disparu et la comédienne partagent un bout de leur histoire familiale. Michèle Laroque, dans son entourage, comptait un certain Pierre, cousin de son papa mais aussi "créateur de la sécurité sociale" marié à Colette. Cette dernière était venu voir un spectacle dans lequel la comédienne interprétait une chanson. "C'était une chanson que l'auteur du spectacle avait composée. Et elle, Colette Laroque, avait dit à un dîner de famille : 'Et bien, tu as une petite cousine qui s'appelle Michèle aussi et qui fait de la musique comme toi'. Quand j'ai su qu'elle avait dit ça à Michel Berger, j'étais toute rouge !", a-t-elle évoqué.

Gênée, Michèle Laroque n'a jamais souhaité rencontrer son cousin pour ne pas avoir à lui prouver ses talents de chanteuse. "J'aurais adoré faire de la musique, j'aurais adoré être chanteuse, mais franchement, ce n'est pas que je n'assume pas, c'est que je suis lucide, je ne suis pas douée !" Michel Berger n'aura pas eu le temps de pouvoir se faire son propre avis.