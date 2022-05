Michelle Williams de la série Dawson attend son 3ème enfant: "Cette bonne fortune n'est pas perdue"

Michelle Williams attend son troisième enfant. L'actrice de 41 ans, nominée aux Oscars, et son mari Thomas Kail, 44 ans, accueilleront leur deuxième enfant cet automne, annonce le magazine Variety.

"C'est vraiment le bonheur", a déclaré Williams à Variety. "Au fil des années, vous vous demandez en quelque sorte ce que la vie pourrait vous réserver ou non. C'est excitant de découvrir que quelque chose que vous voulez encore et encore, est disponible une fois de plus. Cette bonne fortune n'est pas perdue pour moi ou ma famille."

Ce sera le deuxième enfant du couple: leur fils, Hart, est né en 2020. Michelle Williams a de son côté une fille de 16 ans, Matilda, issue de sa relation avec le regretté acteur Heath Ledger. Kail, mieux connu pour avoir réalisé "Hamilton", a travaillé avec Michelle Williams sur "Fosse/Verdon".

Michelle Williams qui a donné naissance à Hart pendant le confinement, estime qu'élever un jeune enfant pendant cette période l'a aidé à mettre en perspective tous les gros titres sombres de la pandémie.

"C'était un rappel que la vie continue", estime l'actrice. "Le monde dans lequel nous avons amené un bébé n'est pas le monde dans lequel nous pensions amener un bébé, mais le bébé l'ignore. Il éprouve la joie et un mélange de découvertes et le bonheur d'un foyer aimant."

Williams s'est entretenu avec le magazine Variety pour évoquer son passage au Festival de Cannes. Elle sera en effet dans le sud de la France pour la première de son film "Showing Up", son quatrième film avec la réalisatrice Kelly Reichardt, avec qui elle a déjà collaboré sur "Meeks Cutoff", "Certain Women" et "Wendy and Lucy". "Showing Up" est centré sur la vie d'une sculptrice aux prises avec des distractions alors qu'elle doit organiser une grande exposition d'art. C'est un film sur les joies et les frustrations du processus créatif, quelque chose dans lequel l'actrice voit des parallèles en termes de parentalité.

"Les moments les plus extatiques de la vie et de l'art sont les plus transcendants", déclare Williams. "Avoir des enfants, c'est comme ça. Vous combinez votre ADN avec quelqu'un d'autre pour créer une nouvelle vie."