Michou apparaît le visage gonflé et entouré de bandages: que lui est-il arrivé?

Le youtubeur et ex-candidat de Danse avec les stars Michou est apparu sur Twitter le visage gonflé et entouré de bandages. "Tout ça parce que 6 mecs voulaient me voler mon tel...", a-t-il écrit ironiquement pour accompagner la photo. En réalité, il ne s'agit pas du tout d'une agression... Voici les raisons de son hospitalisation.

Le youtubeur Michou, 20 ans, est bien connu pour être un véritable boute-en-train. A l'image de la derrière saison de Danse avec les stars, à laquelle il a participé aux côtés de la danseuse Elsa Bois, il n'hésite jamais à sortir une petite blague pour amuser la galerie.

Il en a encore été question ce mercredi sur Twitter, où le jeune homme a partagé une photo de lui avec le visage gonflé et entouré de bandages. D'après l'arrière-plan, on dirait qu'il se trouvait à l'hôpital. En légende de la publication, il a écrit: "Tout ça parce que 6 mecs voulaient me voler mon tel… j’avais prévenu que si il me laissaient pas tranquille j’allais les fumer, bah voilà. badboy." Une petite phrase laissant supposer qu'il se serait fait agresser et aurait maitrisé ses agresseurs.

Même si plusieurs personnes sont tombées dans le panneau, en réalité, il n'est pas du tout question d'une agression. Comme l'attestent ses précédentes publications sur son profil Twitter, Michou a simplement subi une opération des dents de sagesse. Cela explique ainsi les gonflement et rougeurs sur son visage. Un vrai comique !