Nabilla annonce une grande nouvelle à ses fans

Nabilla Vergara s’est confiée à ses fans sur Snapchat. La mère de Milann a annoncé plusieurs nouvelles concernant les décisions qu’elle a prises avec Thomas sur leur avenir. La jeune femme compte quitter Dubaï. "Je me suis levée assez tôt ce matin pour passer des coups de fil aux États-Unis parce qu'on essaie de savoir si on va pouvoir partir ou pas", a débuté la jeune maman dont les propos ont été relayés par Voici.

"Pour l'instant, c'est très flou (…) Donc on aura des réponses à partir du 15 juin. Du coup, on va quitter Dubaï pendant un long moment, un an à peu près. Parce qu'il y aura de gros travaux à la maison (...) pour faire la maison de nos rêves", a révélé l’influenceuse, visiblement lassée par son quotidien.

"Pendant ces mois on va pouvoir respirer un peu, parce que Dubaï c'est une très belle ville. Mais voilà c'est un peu pesant et c'est petit. On a besoin de voir d'autres choses, d'autres horizons", a expliqué Nabilla.

Cette dernière a ensuite fait part à ses fans de son désir de grossesse. Thomas et elle aimeraient avoir d'autres enfants après la construction de leur maison de rêve. "Depuis qu'on a notre fils, on pense à l'avenir. On pense à sa sécurité. On a la chance de gagner de l'argent, que ça marche pour nous. On ne sait pas de quoi sera fait demain, donc c'est notre manière de montrer qu'on assure nos arrières. Comme on veut quand même une grande famille, il faut qu'on ait les épaules larges. (...) Notre priorité vraiment, c'est notre fils et ce projet immobilier. On bosse sur un autre projet en famille. Mais quand la maison sera terminée, on pourra peut-être penser à agrandir notre famille", a confié l’ex-candidate de télé-réalité.