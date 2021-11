Nabilla Benattia révèle avoir voulu mettre fin à ses jours: "J’ai eu envie de mourir à ce moment-là"

Nabilla Benattia se livre dans un documentaire sur sa vie intitulé "Nabilla: Sans filtre". Elle confie dans une interview accordée à Télé Loisirs avoir voulu mettre fin à ses jours suite à l’acharnement médiatique dont elle a été victime à ses débuts.

"Franchement, à un certain moment, j’en avais vraiment marre. Je n’en pouvais plus de cet acharnement. J’ai eu envie de mourir", a-t-elle dit. Le moment le plus difficile a été la découverte d’un article qui parlait de son père et disait qu’il avait honte de sa fille.

"À 20 ans, voir ça, alors que tu n’as pas vu ton père depuis dix ans, ça t’anéantit. C’est dans ces moments-là que j’ai pensé à mourir", a expliqué l’influenceuse de 29 ans.

Depuis, son rapport aux médias a changé et Nabilla constate une grande bienveillance de la part de nombreux journalistes à son égard. Faire la promotion de ses projets est même un moment agréable pour elle.

"Ça me permet de donner mon avis sur l’actualité, d’échanger avec des journalistes. J’ai aussi plus de facilité à remettre les gens à leur place. J’ai acquis plus d’expérience", estime l’épouse de Thomas Vergara.