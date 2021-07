Nabilla participe à Fort Boyard et manque de gifler Passe-Partout: que s'est-il passé? (vidéo)

Nabilla se souviendra certainement longtemps de son passage à l'émission Fort Boyard. Le 17 juillet dernier, elle a participé à la mythique émission tournée en Charente Maritime, aux côtés de Thomas Vergara, l'ancien participant de Danse avec les stars Terence Telle, la directrice de l'agence d'influenceurs Shauna Events, Magali Berdah, et des anciens visages du Petit journal et de Quotidien, Eric Metzger et Quentin Margot.

Cette équipe a enchaîné les épreuves dans le but de récolter des fonds pour l'association 100MURS, "une équipe pluridisciplinaire de professionnels qui interviennent en milieu ouvert ou fermé, auprès de jeunes en rupture ou de personnes détenues, afin de prévenir la récidive et l’endoctrinement radical violent : les aider à redonner du sens à leur avenir", précise France TV.

Le passage de l'ex star de téléréalité Nabilla a amusé les spectateurs qui n'ont pas hésité à se moquer sur les réseaux sociaux. Après s'être cassé un ongle pendant une épreuve, elle a manqué de gifler Passe Partout, comme l'ont constaté de nombreux internautes. La jeune femme a tenu à s'expliquer après ce geste maladroit.

"J'avais une énorme blatte sur mon t-shirt. J'ai une phobie des cafards. J'ai voulu l'enlever du bras (...) Sans faire exprès, je lui ai mis un petit coup", a-t-elle confié dans une vidéo postée sur snapchat et repérée par Voici. Depuis ce moment gênant, son mari, Thomas Vergara, se moque. "Il n'arrête pas de me charrier parce qu'il dit que j'ai voulu frapper Passe-Partout", a souligné la jeune femme.