Nabilla va se (re)marier en GRANDES pompes... Et en faire une émission de téléréalité

Nabilla et Thomas Vergara se sont dit officiellement "oui" il y a deux ans, en mai 2019, à Londres. Le couple s'est ensuite envolé vers les Émirats arabes unis pour s'y installer et quelques mois plus tard, en octobre 2019, leur fils Milann voyait le jour.

Le couple a toujours eu le désir de célébrer cet événement en grandes pompes. La crise sanitaire passée, ils passent désormais à la vitesse supérieure et voient les choses en grand, très grand!

Les deux tourtereaux, qui se sont rencontrés lors de la saison 5 des "Anges de la télé-réalité", célébreront leur union le 6 juillet au château de Chantilly en France. La rumeur a été confirmée à la chaîne de radio française Europe 1. Mais ce n'est pas tout! Le couple compte bien tirer parti de cet événement. Leur mariage sera donc filmé et sera l'objet d'une émission de téléréalité. "Il y a un film qui va se tourner en effet au mois de juillet avec Nabilla. Absolument", a confirmé Christophe Tardieu, président du domaine de Chantilly, l'un des joyaux du patrimoine français.

Les droits de l'émission ont été cédés à Amazon Prime, avec qui Nabilla a déjà collaboré, notamment pour l'émission Love Island, dont elle était présentatrice.