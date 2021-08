Naoil (Koh-Lanta) annonce qu'elle n'est plus avec le père de son fils, moins d'un an après sa naissance

Naoil, grande gagnante de Koh-Lanta, L'île des héros, a annoncé sur son compte Instagram qu'elle était séparée du papa de son fils, Aylan.

"New Life", c'est ce qu'écrit Naoil sur son compte Instagram. La gagnante de Koh-Lanta a en effet souhaiter annoncer à ses abonnés qu'elle était séparée du père de son fils Aylan, né le 24 août 2020. "Je ne m'étendrai pas sur le sujet et je vous demande gentiment de ne pas le faire aussi svp. Juste pour vous dire que je vais bien, je suis forte et entourée par une famille et des amis extraordinaires. Cela ne m'empêche pas d'avoir peur, d'avoir mal et de douter parfois. Surtout en étant une jeune maman. Mais je souffle un bon coup et j'avance. Je crois en dieu et en ma bonne étoile. Quand des portes se ferment, c'est que d'autres s'ouvriront, des bien plus grandes et plus belles."

Naoil continue: "Les années se suivent et ne se ressemblent pas. La plus belle chose que je retiens, c'est celle d'être mère d'un magnifique petit garçon. Et personne ne pourra changer ça. Force à toutes ces personnes qui se retrouvent dans une épreuve difficile. Lâchez rien et soyez fort".

La coache sportive avait rencontré le papa de son fils peu avant de partir pour les Fidji et participer à Koh-Lanta, en 2019. Le couple s'était marié à son retour, en juillet 2019.