Nicki Minaj: un homme accusé d'avoir tué son père a été arrêté

Un homme accusé d'avoir tué le père de la rappeuse américaine Nicki Minaj en le renversant en voiture puis en prenant la fuite a été arrêté, ont annoncé mercredi les autorités. Charles Polevich, 70 ans, a été inculpé pour avoir "quitté les lieux d'un accident ayant provoqué un mort et falsifié des preuves", a affirmé la police locale.



M. Polevich, qui a plaidé non coupable, a été libéré après le règlement d'une caution de 250.000 dollars, rapporte son avocat Michael Scotto, interrogé par CNN. Le père de Nicki Minaj, Robert Maraj, 64 ans, marchait dans la rue à Mineola, sur l'île de Long Island dans l'Etat de New York, vendredi lorsqu'il a été percuté par une voiture. Le conducteur a pris la fuite et M. Maraj a été transporté à l'hôpital où il est décédé samedi.

La New-Yorkaise de 38 ans, née à Trinité-et-Tobago et élevée dans le quartier de Queens, près de là où son père a été tué, ne s'est pas encore exprimée officiellement.