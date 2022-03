Olympe, ancien finaliste de The Voice, harcelé pendant trois ans par une fan: "Ça a été très loin"

Ce mercredi midi, le chanteur Olympe était l'invité du JT de RTL info. Venu parler de "Press play", l'ex-finaliste de The Voice a évoqué les raisons qui l'ont poussé à composer ce nouvel album, celui de "l'acceptation".

Revêtant des tenues excentriques, Olympe s'éloigne du jeune homme timide qu'il était il y a 9 ans lors de sa participation à The Voice, il avait alors 23 ans. "Cet album dit de moi que je suis prêt à assumer ce que je suis vraiment, à me livrer tel que je suis, explique-t-il sur notre plateau. Le bouton 'Press play', c'est celui sur lequel on appuie quand on décide d'être nous mêmes et d'y aller à fond."

Une nécessité pour celui qui a été victime de grossophobie et de harcèlement au début de sa carrière. "J'ai été harcelé pendant trois ans par une fan, révèle Olympe. Une personne a créé plus de 500 faux comptes sur internet pour m’insulter, j'ai reçu menaces de mort, elle a essayé de me renverser devant un hôtel pendant une séance d'autographes." Des provocations survenues alors que le chanteur affirmait son homosexualité et rencontrait celui avec qui il partage sa vie. "Elle me disait que je n'étais pas la bonne personne. J'avais besoin de faire le point, ça a été très loin."

C'est donc sûr de lui qu'Olympe remonte sur scène et sort ce nouvel album, cinq années après le dernier. Le temps de "digérer" les nombreuses critiques sur son physique qui l'ont "blessé". "Je me suis concentré sur mon physique plutôt que ma musique pendant plusieurs années (...) Aujourd'hui, je veux montrer qu'on peut faire ce qu’on aime en étant soi même."