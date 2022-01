On a des nouvelles de l'état de santé de Françoise Hardy: "Elle se bat, elle tient le coup le mieux possible" (photo)

Septante-sept bougies pour Françoise Hardy. C'est fragilisée mais toujours debout que la chanteuse française célèbre son anniversaire ce lundi 17 janvier. Comme de nombreux fans le savent, Françoise Hardy souffre depuis 2019 d'un cancer du système lymphatique qui lui fait subir de lourds traitements, notamment de la radiothérapie. "Je n'ai plus de salive, et ni mes voies nasales ni mon oreille gauche devenue sourde ne sont irriguées normalement", confiait-elle à nos confrères de l'Obs en mai 2021.

Pour néanmoins saluer cette journée spéciale, le photographe Jean-Marie Perrier a publié ce dimanche sur son compte Instagram une photo qu'il a prise de son amie, accompagnée du chanteur Alain Chamfort. L'occasion pour lui donner des nouvelles de "la Grande". "Pour ceux qui s’inquiètent du sort de Françoise, disons qu’elle se bat, qu’elle tient le coup du mieux possible, et qu’elle continue d’écrire tous les jours parce que c’est ce qu’elle préfère et qu’elle fait le mieux", a-t-il écrit.