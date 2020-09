Opéré du coeur, Michel Drucker contraint de reporter sa rentrée

L'animateur Michel Drucker, 78 ans, a été opéré samedi matin du cœur, une opération qui s'est bien déroulée mais qui va repousser de quelques semaines sa rentrée sur France 2, a indiqué à l'AFP une porte-parole de France Télévisions, confirmant une information du Parisien.

D'après le journal, le vétéran du PAF a subi une intervention visant à déboucher les artères coronaires, une mesure préventive pour "prévenir tout infarctus".

"Heureusement, l'intervention chirurgicale de Michel s'est bien passée. Il est combatif et le moral est bon", a assuré au quotidien la PDG de France Télévisions Delphine Ernotte qui dit lui avoir rendu visite.

Pas question pour autant que l'animateur de "Vivement dimanche", à l'écran depuis plus d'un demi-siècle, prenne sa retraite télévisuelle. Le présentateur, connu pour mener un mode de vie très sain et son amour du vélo, a toujours affirmé qu'il ne comptait pas s'arrêter et le service public a confirmé qu'il resterait à l'antenne.

"Sa vie, c'est la télé, il est chez lui à France Télévisions, c'est sa maison", a répété au Parisien Mme Ernotte.

Simplement, sa convalescence va l'obliger à retarder sa rentrée sur France 2, prévue le 18 octobre.

"Il ne sera pas à l'antenne pendant encore quelques semaines", a précisé au même journal Stéphane Sitbon-Gomez, le nouveau patron des programmes et des antennes de France Télévisions.