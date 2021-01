Orlando Bloom confie son émotion et ses "larmes de joies" lors de la prestation de Katy Perry pour Joe Biden

Lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, plusieurs artistes se sont produits, et notamment Katy Perry qui a fermé le bal, juste avant le feu d'artifice final.

Et c'est justement le titre "Fireworks" qu'elle a interprété de façon magistrale face à Joe et Jill Biedn, mais aussi Kamala Harris et son époux Douglas Emhoff.

Sn mari, Orlando Bloom, était également présent pour la soutenir durant ce moment fort. Il a filmé ces quelques secondes où la prestation de Katy Perry s'achève et où on la sent soulagée. On la voit reprendre son souffle et venir embrasser son mari.

Dans cette courte vidéo postée sur Instagram, Orlando Bloom avoue avoir été très ému à ce moment.

Fireworks qu'elle interprétait de manière magistrale. Devant elle, les yeux plein de lumières, le représentant démocrate et sa femme Jill Biden depuis le balcon de la Maison-Blanche, mais aussi le fiancé de la chanteuse, Orlando Bloom.

"Un jour, notre petite fille grandira et verra que sa maman a joué un rôle important lors cet évènement historique qui, espérons-le, va guérir notre pays, l'unir. Nous avons espoir, nous avons beaucoup d'amour en nous", a-t-il écrit, signant : "un compagnon très fier avec une larme de joie".