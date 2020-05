Où est passée Pippa Middleton, la célèbre soeur de la duchesse de Cambridge?

Elle avait attiré tous les regards il y a 9 ans, le jour du mariage de sa soeur, Kate avec le prince William d'Angleterre en remplissant sa tâche de demoiselle d'honneur, vêtue d'une robe fourreau blanche, laissant suggérer une belle silhouette d'athlète. Depuis, la jeune soeur de Kate est devenue la tante adorée de George, Charlotte et Louis et la cible préférée des paparazzis londoniens.

Souvent photographiée dans le quartier chic de Chelsea où elle réside avec son fils Arthur, et son époux, James Matthews, Pippa adepte de sports et de vélo n'a plus montré signe de vie depuis le début du confinement. Et les magazines "People", comme Gala de se demander où est passée la jolie Pippa.

Pippa Middleton passe-t-elle le confinement lié à la pandémie du coronavirus dans la capitale anglaise? Alors que son frère coule des jours heureux avec sa jolie fiancée française Alizée Thevenet dans la propriété des parents Middleton dans le petit village de Bucklebury, Pippa n'a pas l'air d'être là, non plus.

La jeune femme, adepte des sorties au grand air, serait-elle en train d'appliquer un confinement strict au point de ne plus jamais sortir de chez elle? Ce serait étonnant.

Il y a peu, Pippa avait annoncé qu'elle cessait sa contribution mensuelle avec le magazine Waitrose, lié à une chaîne de supermarchés anglais, dans lequel elle donnait des conseils pour un mode de vie sain. La jeune femme avait déclaré vouloir se consacrer à sa famille et à son fils qui va fêter ses deux ans en octobre. Une décision qui avait interpellé les plus curieux qui s'étaient demandé si la jeune femme attendait un deuxième enfant.

Selon le magazine Gala, Pippa se trouve probablement en Ecosse dans le domaine de Glen Affric qui est l'une des prestigieuses propriétés de ses beaux-parents. Là-même où elle avait passé sa lune de miel, il y a 3 ans exactement.