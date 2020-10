Paul McCartney rend hommage à John Lennon pour son anniversaire

John Lennon aurait fêté ses 80 ans ce 9 octobre 2020. Pour l’occasion, Paul McCartney lui a rendu hommage sur Twitter.

John Lennon a été assassiné le 8 décembre 1980 à New York devant son appartement. Il aurait célébré son 80ème anniversaire ce 9 octobre 2020. Pour lui rendre hommage, son collègue des Beatles et ami, Paul McCartney lui a adressé un message sur les réseaux sociaux.

"J’adore cette photo, elle me rappelle le lien qui nous unissait, écrit-il. Joyeux anniversaire pour tes 80 ans John. Je t’aime. Paul." A cela, il joint une image en noir et blanc où on voit les deux artistes complices, un stylo à la main.