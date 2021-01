Philippe Etchebest désormais favorable à un reconfinement: voici pourquoi il a changé de position

Jusqu'à présent, Philippe Etchebest a toujours crié haut et fort que de nombreux restaurateurs ne se remettraient pas de la crise sanitaire. Aujourd'hui, il se dit favorable à un nouveau confinement : il pense qu'à long terme, ce sera nettement plus "efficace", même si "impopulaire".

En France, il se murmure que les restaurants pourraient ne pas rouvrir avant avril, pas avant juin pour les bars et cafés. Des informations dévoilées par Le Point, mais qui n'ont pas été confirmées par les autorités françaises.

Appelé à réagir sur les ondes de RMC, Philippe Etchebest a dénoncé les "demi-mesures" qui, selon lui, ne font "repousser les échéances". Il souhaite donc en venir à "des mesures très strictes", a-t-il expliqué : "Il faut qu'il y ait un plan d'action".

"Pendant longtemps vous avez demandé une date, pour avoir un horizon. Maintenant, ce que vous voulez, c'est que, s'il y a une date, c'est parce que pendant trois semaines, par exemple, on reconfine très sérieusement. Comme ça, on sait que les cas baissent, et que vous pourrez rouvrir", lui a demandé la journaliste. "Exactement", a répondu Philippe Etchebest. "Il faut tenir", lance-t-il à ses comparses et lance un appel aux autorités : "J'ai envie de dire au gouvernement 'Soyez efficaces, on vous en sera reconnaissant après' ".