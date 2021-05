Philippe Etchebest dévoile son projet MYSTÉRIEUX... avec Kad Merad

Le 13 mai, Philippe Etchebest était l'invité de "C à vous". Lors de cet entretien, le chef a confié qu'il avait un projet avec Kad Merad, relate Closer. Le public connaît son amour pour la cuisine, mais Philippe Etchebest a une autre passion dans la vie: la musique. Le cuisinier est à la tête de son propre groupe de rock qui porte le nom de Chef & The Gang. Il joue de la batterie et donne des concerts et se produit lors de festivals.



"D'ailleurs juste après là, je vais répéter avec Kad Merad. Parce qu'il fait un show et il m'a demandé...", a dit l'homme, sur le plateau.



Il explique avoir proposé à l'acteur de chanter avec lui l'an dernier. "Il me dit 'je ne connais qu'une seule chanson et c'est Antisocial' donc je lui ai dit 'bah vas-y on va jouer Antisocial'". Cette année, c'est au tour de Kad Merad de faire une proposition au chef.

"Il m'a demandé, pour lui, il m'a dit 'j'aimerais bien que tu viennes jouer à la batterie pour mon show, Antisocial' donc je lui ai dit 'avec plaisir'", a raconté Philippe Etchebest.