Pierre Palmade se confie sur ses addictions à l'alcool et à la drogue: "Cette maladie vous guette et elle adorerait que vous rechutiez"

Il y a près de 3 ans, Pierre Palmade avait révélé au grand jour son addiction à la drogue et son alcoolisme après avoir été arrêté par la police. Il s'était confié sur le sujet dans une émission de Laurent Ruquier.

"Je ne savais pas à 20 ans que c’était une maladie, je pensais que c’était un divertissement. (...) À 40 ans, j’étais sûr que j’étais cocaïnomane et que j’allais dans le mur. Et ça fait dix ans que j’essaie d’arrêter", avait-il expliqué dans On n'est pas couché.

Je serai obligé d’être vigilant toute ma vie

Ce mardi, invité de l'émission Culture Médias sur Europe 1 pour parler de son autobiographie ("Dites à mon père que je suis célèbre"), il est revenu sur ses addictions et son état de santé actuel.

"Je suis dans une phase de rétablissement solide, parce que je suis très bien entouré", a-t-il d'abord expliqué, rassurant.

Mais il sait qu'il risque à tout moment de replonger s'il n'est pas attentif. "Je serai obligé d’être vigilant toute ma vie. Cette maladie vous guette et elle adorerait que vous rechutiez. L’avantage, c’est que je ne peux pas faire mon métier si je ne suis pas en forme. Et comme il n’y a que mon métier qui compte dans ma vie, je suis obligé de faire très attention à moi", a ajouté l'humoriste et acteur.