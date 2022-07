Plein d'énergie, Bruce Willis partage une danse amusante avec sa fille (vidéo)

Sur Instagram, Bruce Willis a partagé une danse avec sa fille de 10 ans, Mabel Ray, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux semblent terriblement s'amuser. C’est Emma Heming Willis, l’épouse de l’acteur et mère de la jeune fille, qui a filmé la scène. Dans la vidéo, on voit le duo, effectuer quelques mouvements sur le tube de Lizzo "About Damn Time", qui fait sensation sur TikTok.

Un moment de complicité père/fille qui fait plaisir à voir. Surtout depuis que le 30 mars dernier, un communiqué avait annoncé la fin de carrière de l'acteur au cinéma. "Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui." L'aphasie est un trouble du langage causé par des lésions cérébrales. Elles résultent le plus souvent d'un événement soudain, comme un accident vasculaire cérébral (AVC), ou un traumatisme crânien. l'artiste et sa famille ne se sont pas exprimés sur les causes de sa souffrance.