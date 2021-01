Polémique du bain de foule de Miss France: Amandine Petit donne enfin sa version des faits

Fraîchement élue, la nouvelle Miss France Amandine Petit a su se faire remarquer pour sa première apparition publique. Malheureusement, elle aurait sans doute préféré que les choses se passent différemment.

Alors qu'elle était en déplacement dans un centre commercial en Moselle, une foule énorme s'est pressée pour rencontrer et voir la Miss. Les badauds étaient masqués, mais les distances sociales étaient loin d'être respectées. Sur les réseaux sociaux, la polémique s'est enflammée mais l'intéressée n'avait pas encore réagi.

Amandine Petit, qui était l'invitée de l'émission Quotidien sur TF1 à la suite de la polémique, a évidemment dû répondre à Yann Barthès sur ce sujet.

"Les gens étaient heureux de venir"

"En fin de compte, moi j’étais invitée à cet événement-là qui n’était pas organisé par le comité Miss France. Peut-être que du côté de l'organisation, ils ne s’attendaient pas une telle foule mais d’un autre côté, on est dans une période où il n’y avait pas de public à Miss France, les gens étaient heureux de venir. Je n'avais pas la main mise sur l'organisation. On a respecté au plus possible les gestes barrières. On avait la sécurité qui était présente, on avait des autorisations pour. Ça a été fait comme ça. J’avais un plexi, j’avais le masque… Après, en ce qui concerne l'organisation..."

"Elle était un peu débordée?", conclut Yann Barthès. "Exactement", répond la Miss, qui espère que cette affaire se tassera rapidement.