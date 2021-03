RARE: Marie Papillon se confie sur son histoire d'amour avec Angèle

L'influenceuse et humoriste Marie Papillon a accordé une interview au magazine Têtu. La compagne de la chanteuse Angèle s'est confiée sur sa relation avec la star belge. Elle a expliqué pourquoi elle est discrète sur leur histoire. "C'est quelque chose qui nous appartient. On met en avant ce qu'on a envie de montrer, rien de plus", a dit la vidéaste de 32 ans à Têtu, dont les propos ont été relayés par le magazine ELLE.

"Si les gens veulent me catégoriser comme ça (NDLR: la copine d'Angèle), je ne peux pas y échapper. En revanche, je ne sors pas du chapeau, puisque j'avais quand même une grosse communauté avant d'être avec Angèle", a souligné la jeune femme aux 336.000 abonnés sur Instagram.

"J'ai envie de montrer que tu peux aimer les filles, être épanouie et que tout ça, c'est normal. J'ai envie de le faire pour nous toutes", a confié Marie Papillon.

Pour rappel, l'interprète de Ta Reine avait rendu leur relation publique en août 2020 en publiant une belle déclaration sur les réseaux sociaux. Face à la mer, la star portait un t-shirt sur lequel était inscrit "Portrait of Women who love Women" (portrait de femmes qui aiment les femmes). "Au moins, c’est clair... enfin non pas claire, Marie", avait-elle écrit en légende.