Réunion de Friends: David Schwimmer donne des précisions qui donnent l’eau à la bouche

Les fans de Friends s’impatientent. Depuis plus d’un, HBO annonce une réunion du casting de la série culte. C’est chose faite à présent. Le tournage a lieu en ce début du mois d’avril. L’interprète de Ross, David Schwimmer a donné quelques précisions.

Enfin ! Le casting de Friends est réuni. La chaîne HBO l’avait promis il y a plus d’un an. A cause de la pandémie, le rendez-vous avait été reporté. David Schwimmer, alias Ross Geller, a donné plus de détails dans l’émission britannique The Graham Norton Show.

"Nous allons tourner la réunion de Friends la semaine prochaine, donc je saute dans un avion cet après-midi ou ce soir, et oui, je vais voir tout le monde la semaine prochaine pour la première fois depuis plusieurs années," a-t-il déclaré ce vendredi 2 avril.

A savoir si les acteurs vont endosser leurs anciens rôles, la réponse est négative : "Je serai moi-même. Je serai David. Il n’y a rien de scripté. Nous ne jouerons pas nos personnages. Nous serons nous-mêmes." Pourtant, une surprise est tout de même prévue : "Il y a une partie que je ne veux pas révéler, où nous allons tous lire quelque chose."

A savoir si l’acteur a revu les épisodes de la série pour se remettre dans le bain, là aussi, la réponse est négative : "J’aurais dû, et je n’ai pas d’excuses. Mais je n’ai pas réussi à rattraper les 236 épisodes. Je dois le faire, je pense avoir besoin d’en regarder beaucoup ces cinq prochains jours."