Richard Berry accusé d'inceste: Josiane Balasko réagit sur Instagram

Après le soutien de Marilou Berry apporté à sa cousine, Coline, qui accuse l'acteur Richard Berry d'inceste, c'est au tour de Josiane Balasko de réagir.

L'affaire vient d'être révélée et la célèbre actrice était restée sans réaction jusqu'à aujourd'hui. Pour rappel, Coline Berry a décidé de déposer plainte contre son père, Richard Berry, pour "des faits de viols ou d'agressions sexuelles incestueux, et de corruption de mineure".

Marilou Berry lui avait apporté son soutien en partageant en story sur Instagram la publication de l'association Nous Toutes sur laquelle est mentionné : "Soutien à Coline Berry".

La comédienne a aussi déclaré au Monde que cela faisait longtemps qu'elle soutenait Coline Berry dans sa volonté de révéler la vérité. "Avec mon père (ndlr : Philippe Berry, le frère de Richard Berry, décédé en 2009), on a été les seuls vraiment de la famille à prendre parti et à garder le contact avec Coline et à ne pas dire qu’elle était folle."

Dans Télé Star, elle a précisé qu'elle soutenait sa cousine dans sa démarche depuis 7 ans.

Aujourd'hui, la mère de Marilou Berry, Josiane Balasko se joint à sa fille et sa nièce en repostant à son tour sur Instagram la publication de Nous Toutes, qui lutte contre les violences sexuelles.

Elle n'a en revanche ajouté aucun commentaire pour le moment.