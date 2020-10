Rien ne se passe comme prévu: James Bond ENCORE reporté

Les fans de James Bond vont bondir. Le dernier opus "Mourir peut attendre" ne sortira finalement pas cet automne, mais en avril 2021.

Le dernier film James Bond, "Mourir peut attendre", avait déjà été reporté une fois et était donc prévu pour cet automne. Mais les milliers de fans devront encore attendre quelques mois. La pandémie de coronavirus pousse la production à remettre le film en avril 2021.

"MGM, Universal et les producteurs de Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd'hui que la sortie de 'No Time to Die', le 25e opus de la série James Bond, sera reportée au 2 avril 2021 afin qu'il puisse être mondialement vu au cinéma", peut-on lire sur la page Twitter officielle du film.

Dans ce 25e opus, où Daniel Craig enfile de nouveau le costume de l'agent secret, James Bond a quitté ses activités au sein des services secrets et profite enfin d'une vie tranquille en Jamaïque. Mais sa quiétude est vite interrompue lorsque son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander de l'aide.

Comme quoi, sortir peut aussi attendre.