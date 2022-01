Rihanna attend son premier enfant avec A$AP Rocky: la chanteuse dévoile son ventre rond et nu dans les rues d'Harlem (vidéo)

Rihanna attend son premier enfant avec son petit ami le rappeur A$AP Rocky. La chanteuse enceinte a dévoilé son ventre rond lors d'une sortie à Harlem, la ville natale de Rocky, le week-end dernier. La chanteuse des tubes "Diamonds" et "Umbrella", qui s'est reconvertie avec succès dans la mode, a été photographiée main dans la main avec A$AP Rocky, portant un long manteau rose au bas déboutonné, laissant voir son ventre rond.



Les images, prises alors qu'une tempête avait déposé une couche de neige sur les rues de New York, ont été postées lundi sur Instagram par le photographe Miles Diggs, spécialisé dans les clichés de célébrités.

Le couple s'est arrêté à un moment donné pour que Rocky puisse entourer Rihanna de son bras et lui donner un doux baiser sur le front. Les tourtereaux se sont rendus dans un restaurant branché de New York, le Carbone, plus tôt ce mois-ci et qu'ils ont dû s'asseoir à une autre table que celle prévue afin de tenir compte du ventre naissant de Rihanna.

"Rihanna était clairement en train de boire de l'eau pétillante et de frotter ouvertement son ventre de bébé", a déclaré une source en exclusivité à Page Six.

A$AP Rocky, de son vrai nom Rakim Mayers, n'a jamais caché son admiration pour Rihanna, la qualifiant d'"amour de ma vie" dans une interview accordée à GQ en mai dernier.

Rihanna est "l'amour de ma vie" et "la bonne", avait confié A$AP Rocky au magazine GQ en mai 2021.

À l'époque, Rocky appelait Rihanna "ma dame" et affirmait que leur relation était différente de toutes celles qu'il avait eues. "C'est tellement mieux quand vous avez la bonne", s'est-il extasié. "Je pense que quand vous savez, vous savez. C'est la bonne."

Il a également exprimé son désir d'avoir des enfants avec Rihanna un jour. "Si cela fait partie de mon destin, absolument", a-t-il dit. "Nan, mais genre, je pense que je serais un père incroyable, remarquablement, globalement incroyable".

Les stars sont en couple depuis 2020. Le couple avait officialisé sa relation l'an dernier, après des années de rumeurs persistantes. Ils étaient d'abord amis et se connaissent depuis des années, Rocky ayant même fait la première partie de Rihanna lors de son Diamonds World Tour en 2013.