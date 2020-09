Roméo Elvis accusé d'agression sexuelle: le rappeur réagit et publie des excuses sur Instagram

Deux comptes du réseau social Instagram ont accusé, mardi, le chanteur Roméo Elvis d'agression sexuelle et publié des captures d'écran de ce qui semble être des messages d'excuses de la part du musicien, qui parle de "geste stupide" et de "pulsion débile". Contacté par Belga, le management de l'artiste n'a pas souhaité commenter ces accusations.



#balancetonrappeur

"Roméo Elvis m'a agressée sexuellement #balancetonrappeur", indiquait mardi une story du compte @lnkg_, dont l'identité de la personne aux commandes n'est pas connue. Si la personne à l'origine des accusations n'a pas précisé les circonstances de l'agression, elle a tout de même fait suivre son message de captures d'écran d'une conversation privée avec l'auteur et interprète de "Soleil", tube de l'été 2019.

"J'ai vraiment pas envie que ma copine apprenne ce truc"

Un autre compte du nom de @atinelia_pearl_, désormais introuvable sur le réseau social, a publié le même message suivi des mêmes fichiers. "J'ai vraiment aucune explication (...) j'étais une merde sur le coup", affiche un message du rappeur, non daté. "J'ai vraiment honte et j'ai vraiment pas envie que ma copine apprenne ce truc", ajoute-t-il.

Roméo Elvis "autorise" l'accusatrice à parler

Cependant, l'image suivante montre quelques messages ultérieurs à la publication accusatrice. "Je voulais te dire que tu étais libre de faire ce que tu voulais à propos de tout ce qui s'était passé", y dit Roméo Elvis. "J'ai décidé de tout dire à Léna (sa copine, NDLR) et de te laisser le choix d'en parler", ajoute-t-il, laissant la porte ouverte à un déballage public de l'affaire.

"J'ai pris conscience d'avoir utilisé mes mains de manière inappropriée"

Si son management s'est refusé à tout commentaire, l'auteur s'est tout de même très sobrement exprimé, mercredi après-midi, sur sa page Instagram: "Les réseaux sociaux s'enflamment, et oui: j'ai pris conscience d'avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une, et m'arrêtant dans les instants qui ont suivi, dès que j'ai compris. Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées en privé et en personne", poursuit-il.

"Je suis le moins bien placé, mais je le pense, ce qui est trop souvent vu comme un acte banal est une erreur à ne pas faire. Peu importe qui nous sommes. Je ne suis pas fier de cette situation et espère servir d'exemple à ne pas suivre."

En France aussi, des révélations récentes ont accusé plusieurs rappeurs d'agression sexuelle ou de viol, parmi lesquels Jorrdee, Retro X ou encore Moha La Squale. Le parquet de Paris a ouvert une enquête vis-à-vis de ce dernier.