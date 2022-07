Roméo Elvis diffuse les images d’une de ses prestations en festival et c’est le feu! (photos)

Il y a des lives comme ceux-là qui sont mémorables. Ce dimanche, le chanteur belge Roméo Elvis donnait un concert sur l'immense scène de la Fête du bruit, un festival dédié aux talents hip-hop et rap à Saint-Nolff en Bretagne. Et il était plutôt en forme!

Sous un soleil rayonnant et devant une foule en délire, on l'a vu se déhancher et mettre clairement le feu devant des milliers de personnes. C'est en story sur Instagram que l'on a découvert ces images prenantes et pleine d'énergie. Une bulle de peps de cette bête de scène qui donne le sourire tant on voit Roméo Elvis s'éclater et partager sa joie. Quelques images ici!