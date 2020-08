Sam Asghari répond aux fans de Britney Spears, inquiets pour la vie de la star (vidéo)

Britney Spears a fait l'objet de nombreuses inquiétudes de la part de ses fans qui ont lancé le mouvement #FreeBritney sur les réseaux sociaux. En effet, ses abonnés sont un certain nombre à spéculer que les contenus que la star de la pop poste sur les réseaux sociaux sont vieux et qu'on nous cache quelque chose concernant la santé de l'interprète du tube "Toxic".

Régulièrement, l'idole des années 2000 publie pour ses abonnés des vidéos d'elle en train de danser des créations originales.

Lundi, son petit-ami Sam Asghari a décidé de mettre fin aux spéculations en postant une vidéo de lui dans le manoir de Britney sur son compte Instagram. "Vous êtes nombreux à me poser des questions. Où est Britney? Où est-ce? Où est-ce? Montrez-nous-la! Alors, je vais vous la montrer", a-t-il expliqué avant de descendre des escaliers sur la pointe des pieds, avec comme musique de fond la chanson originale de la panthère rose. C'est alors qu'il effraye sa petite-amie célèbre en criant: "Quoi de neuf?"

Au pied des escaliers, Britney est devant un fond blanc et elle s'apprête à enregistrer une vidéo. Effrayée par son boyfriend espiègle, elle émet un cri strident avant de lui répondre:"Je n'aime pas cela..."

Reste à voir si les fans de Britney seront rassurés sur l'état de santé de leur idole et sur le fait que Britney est bien libre et non retenue en otage, comme certains le croient.