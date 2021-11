Sarah Jessica Parker dénonce l'âgisme réservé aux femmes: "Doit-on arrêter de vieillir? Disparaître?"

Lorsqu'il a été annoncé que la série Sex and the City allait redémarrer, de nombreux fans ont été ravis par cette annonce, mais une vague de réactions négatives a déferlé sur la toile jugeant que les personnages principaux étaient désormais "trop vieux" pour reprendre leurs rôles à l'écran. Certains fans ont comparé le casting, qui est maintenant âgé d'une cinquantaine d'années, aux Golden Girls, tandis que les photos de Sarah Jessica Parker arborant fièrement ses cheveux gris naturels sont devenues virales.

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Vogue, l'actrice s'est confiée sur les critiques qu'elle a reçues sur son apparence physique depuis la reprise des tournages. "Il y a eu tellement de commérages misogynes sur le fait qu'on n'y arriverait jamais", a déclaré Sarah Jessica Parker, 56 ans, ajoutant: "'Cheveux gris, cheveux gris, cheveux gris. A-t-elle les cheveux gris? ' Je suis assise avec Andy Cohen (présentateur américain) et il a une tête pleine de cheveux gris, et il est exquis. Pourquoi est-ce que ça va pour lui ? Je ne sais pas quoi vous dire !"

Et de poursuivre: "Surtout sur les réseaux sociaux. Tout le monde a quelque chose à dire. "Elle a trop de rides, elle n'a pas assez de rides". On a presque l'impression que les gens ne veulent pas que nous soyons parfaitement en accord avec l'âge que nous avons comme s'ils apprécient presque que nous soyons peinés par ce que nous sommes aujourd'hui, et par le choix de vieillir naturellement et de ne pas avoir l'air parfait. On veut que vous fassiez quelque chose si cela vous fait vous sentir mieux."

"Je sais à quoi je ressemble. Je n'ai pas le choix. Que vais-je faire à ce sujet? Arrêter de vieillir? Disparaître?", a-t-elle conclu.