Sasha, la fille de Filip Nikolic, sort du silence: "Mon père me manque"

Sasha Nikolic, la fille de Filip Nikolic, chanteur du boys band 2Be3 décédé il y a 11 ans, a beaucoup de mal à vivre sans lui. Elle n'avait que 4 ans lorsque son père a fait une overdose de somnifères. L'artiste avait 35 ans au moment de son décès.



"L'an passé, ça a été dur pour moi. Mon père me manque", a expliqué la jeune fille à Gala, et dont les propos ont été relayés par Pure people. "Ça me fait un coup au cœur quand les autres parlent de leur papa", a ajouté l'adolescente. La jeune fille de 15 ans regrette que sa mère lui ait caché la vérité pour la protéger.



Valérie Bourdin, dernière compagne de Filip Nikolic avant leur séparation en 2009, se reproche également d'avoir voulu épargner sa fille née en 2005: "Même quand on pense bien faire, on se trompe avec les enfants. J'étais obsédée par l'idée qu'elle souffre d'un manque, je voulais tout combler. J'aimerais que vous écriviez cette phrase pour terminer l'article: Filip serait tellement fier de sa fille".



