Scandale à la Maison Blanche: Melania Trump fait arracher les plantes de Jackie Kennedy

S'attendait-elle à de telles critiques? Le 22 août dernier, Melania Trump a inauguré la "Rose Garden", la Roseraie de la Maison Blanche. Inaugurée en 1913, cette roseraie jouxte le bureau ovale. Dans un communiqué de presse, la Première Dame explique que des rénovations étaient essentielles, notamment pour rendre le lieu accessible aux personnes en situation de handicap.

La plantation a également été repensée. Les plantes et pommiers qui fleurissaient les lieux ont été remplacés. Le jardin coloré laisse ainsi place à une Roseraie où la couleur blanche est prédominante.

Ce n'est plus une Roseraie !

"Nous célébrons ce jardin dans l’espoir que les générations futures pourront non seulement profiter – mais aussi puiser l’inspiration et la force – de cet espace où beaucoup d'instants de notre histoire ont été partagés", écrit-elle. Des réceptions et cérémonies officielles au mariage de la fille du président Richard Nixon, la Roseraie a effectivement reçu de nombreux moments de l'histoire américaine. Melania Trump se réjouit ainsi de sa rénovation.

Mais sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui n'ont pas accueilli cette nouvelle positivement. Pour certains, la Roseraie est devenu un endroit triste et sans vie. Ils s'offusquent du fait que l'endroit imaginé par Jackie Kennedy a été "totalement dénaturé". "Ce n'est plus une Roseraie !", peut-on lire. "Comment pouvez-vous appeler une Roseraie ainsi quand il n'y a plus de roses ?!", s'indigne une internaute. Certains y voient ainsi un manque de respect envers la famille Kennedy.



