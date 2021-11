Scène bouleversante dans Koh-Lanta, La Légende: Loïc, éliminé, évoque en larmes son ami Bertrand-Kamal

Certains ont qualifié ce moment comme le plus émouvant de toutes les éditions du jeu Koh-Lanta. Ce mardi soir, lors de son élimination, Loïc a prononcé un discours émouvant à l'animateur Denis Brognart: “J’en ai marre de ces épreuves éliminatoires. Tout ce que j’ai fait pour venir ici… (...) Comme je l’ai dit la dernière fois, mes souvenirs d’épreuves éliminatoires ne s’arrêtent pas qu’à Alexandra, ils s’arrêtent à beaucoup plus loin… Voilà mon BK d’amour, mon frère... Je me dis "c’est quoi cette malédiction" et là c’est moi… Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu’un qui a une dent contre nous”, a déclaré l'aventurier en larmes.

En évoquant Bertrand-Kamal, emporté par le cancer, Loïc a bouleversé les téléspectateurs. Certains ont estimé sur Twitter que la France entière pleurait ce mardi soir avec Loïc.