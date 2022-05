Scott Disick indésirable au mariage de son ex Kourtney Kardashian: il a pris une décision

Scott Disick n'allait pas rester les bras croisés pendant que son ex-compagne se mariait lors d'une cérémonie hors norme ce week-end. Le père de Mason, 12 ans, Penelope, 9 ans, et Reign, 7 ans, n'aurait pas été invité à la grande soirée italienne de Kourtney Kardashian et Travis Barker. Il s'est rendu sur ses Stories Instagram dimanche pour partager des photos de l'intérieur d'un jet privé. Il a enchaîné avec une photo d'une carte de vol et a ajouté: "Prochain arrêt, la plage".





La star de téléréalité de 38 ans, se dirigeait vers une destination qui se trouve à quatre heures et demie de la californie.



En tout cas, une destination loin du mariage de Portofino, en Italie.

Kourtney et Travis se sont fiancés en octobre 2021 après un an de vie commune, ce que Scott Disick aurait "du mal" à supporter. Pourtant, ce dernier n'a jamais demandé la main de la mère de ses enfants pendant leur relation de près de 10 ans.