Ségolène Royal: cet autre homme politique connu avec lequel elle a eu une aventure

Elle célèbre ses 67 ans ce mardi. Ancienne candidate déchue à la présidence française en 2007 face à un Nicolas Sarkozy déterminé, Ségolène Royal est, ironie du destin, également l'ex épouse du Président François Hollande qui a remporté l'élection contre son ancien rival, Nicolas Sarkozy. Ensemble, ils ont eu 4 enfants.

Ce matin le magazine Gala revient sur une autre histoire d'amour méconnue que la femme forte a eu avec un homme politique très charismatique: Dominique de Villepin.

Dans les années 80, les deux futurs politiciens font partie de la même promotion à l'ENA. Ils tombent amoureux. Une histoire confirmée en avril 2009 sur Canal + par l'ancien ministre des Affaires étrangères et ex premier ministre français: "Elle le mérite, elle était belle et elle le reste…"