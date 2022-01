Séisme dans les couples hollywoodiens: Jason Momoa et Lisa Bonet divorcent après 17 ans d’union

Jason Momoa a lui-même annoncé la triste nouvelle en postant un émouvant message sur Instagram. "Nous avons tous ressenti la pression et les changements de cette période de transformation. Une révolution approche et notre famille (…) n’y échappe pas. Nous annonçons donc que nous nous séparons dans le mariage. Pas parce que nous pensons que ça vaut une annonce. Mais pour pouvoir continuer nos vies avec dignité et honnêteté."

L’interprète d’Aquaman poursuit en déclarant que son ex-femme et lui continueront à avoir des relations cordiales pour le bien-être leurs enfants. "L’amour entre nous perdure et évolue dans des formes qu’il souhaite être connu et être vécu. Nous nous libérons l’un et l’autre pour être ce que nous apprenons à devenir. Nous sommes toujours résolument dévoués à cette vie sacrée et à nos enfants. A leur apprendre ce qui est possible, à vivre la prière, que l’amour triomphe."

L’idylle amoureuse, entre les deux stars, a commencé en 2005. Elles se sont ensuite mariées dans le plus grand des secrets au mois d’octobre 2017. Jason Momoa et Lisa Bonet sont également les heureux parents d’une fille et d’un garçon prénommé Lola et Nakoa-Wolf.

Pour Lisa Bonet, il s’agira de son deuxième divorce. Avant d’épouser de Jason Momoa, l’actrice était mariée au chanteur Lenny Kravitz. Ils s’étaient rencontrés dans les coulisses d’un concert du groupe New Edition en 1985, avant de se mettre en couple deux ans plus tard. Ensemble, ils donneront naissance à l’actrice Zoe Kravitz, âgée maintenant de 33 ans. Les deux célébrités se séparent en 2003.