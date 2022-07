Shakira dans la tourmente: accusée de fraude fiscale en Espagne, la chanteuse refuse un accord avec la justice et clame son innocence

Accusée de fraude fiscale en Espagne, Shakira vient de rejeter un accord avec le parquet, selon un communiqué paru le 27 juillet. Certaine d’être innocente, la chanteuse colombienne préfère aller jusqu’au procès.

Depuis quelques mois, Shakira est dans la tourmente: elle est accusée par la justice espagnole de fraude fiscale. La chanteuse colombienne n'aurait pas payé ses impôts entre 2012 et 2014. Au total, sa dette s'élèverait à 14.5 millions d'euros...

Selon l’accusation, Shakira vivait déjà en Espagne à cette époque, sa relation avec le footballeur du FC Barcelone, Gerard Piqué, ayant été officialisée en 2011. Pourtant, elle aurait maintenu sa résidence aux Bahamas, des îles considérées comme un paradis fiscal. Le couple, qui a deux enfants, a annoncé sa séparation en juin.

Shakira, elle, réfute cette version des faits. D'après ses avocats, elle ne vivait pas plus de 6 mois par an en Espagne à cette période de sa vie, et la plupart de ses revenus provenaient de ses concerts à l’étranger. La chanteuse a donc demandé un recours qui a été refusé par la justice en mai dernier.

Shakira clame son innocence, son nom figure parmi ceux cités dans les Pandora Papers...

Malgré ce rejet, Shakira continue de clamer haut et fort son innocence. Dans un communiqué publié ce 27 juillet, la chanteuse colombienne a fait savoir qu'elle refusait de sceller un accord avec le parquet, et qu’elle préférait aller jusqu’au procès pour prouver sa version des faits. "Absolument certaine de son innocence (…) Shakira n’accepte pas d’accord", ont indiqué ses avocats.

Dénonçant une "violation totale de ses droits" et des "méthodes abusives" de la part du parquet, Shakira est, selon eux, "confiante dans le fait que la justice lui donnera raison". Elle a ensuite rappelé que ses revenus étaient dus à ses tournées internationales, mais aussi à son rôle de juré aux États-Unis dans l’émission The Voice.

Shakira fait par ailleurs valoir qu'elle a déjà versé 17,2 millions d'euros au fisc espagnol et qu'elle n'a donc "plus aucune dette à l'égard du Trésor public depuis de nombreuses années".

Comme le souligne le communiqué, il est encore possible de parvenir à un accord jusqu’à l’ouverture du procès. Mais avec sa décision, la chanteuse de 45 ans doit s’attendre à traverser de longs mois de procédure judiciaire...

Le nom de Shakira figure parmi ceux cités dans les Pandora Papers, une vaste enquête publiée fin 2021 par le Consortium international des journalistes d'investigation, accusant plusieurs centaines de personnalités d'avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale.