Sharon Stone occupera un rôle dans l'équipe de transition de Joe Biden

L'actrice Sharon Stone est ravie. Elle a révélé faire partie de l'administration du nouveau président élu des Etats-Unis: "Je fais partie de l'équipe de transition de Biden et… si le président Biden ou le vice-président Harris me demande de faire quelque chose dans le domaine des maladies infectieuses, j'accepterais volontiers un poste et j'aimerais profiter de ma vie d'expérience mondiale dans le domaine des maladies infectieuses."

Et de poursuivre: "Je pense que maintenant ce que je veux vraiment, alors que je rentre dans mon troisième c'est de me rendre utile et être au service."

Son expérience découle de son travail dans le domaine de la recherche sur le sida. Jeudi, un prix lui sera d'ailleurs décerné pour l'ensemble de son action contre le sida. Le Dr Fauci, l'expert épidémiologiste, recevra un prix d'excellence pour son leadership en santé publique. "Je travaille avec le Dr Fauci depuis très longtemps et nous avons travaillé sur des choses autres que le COVID… C'est un être humain incroyable. Son niveau de compassion, d'empathie et de compréhension, et je dois dire une patience sans fin, dépasse ma compréhension", a-t-elle déclaré.

La propre famille de Sharon a lutté contre le COVID-19. Sa sœur et son beau-frère ont contracté la maladie. Sharon Stone a déclaré que sa sœur, qui souffre d'un lupus, n'en est pas encore sortie. "Elle a ce qu'on appelle un COVID long-courrier, donc elle a un rétablissement très difficile… Je ne sais pas si cela ne l'a pas affectée d'une manière dont elle ne se remettra peut-être jamais totalement."