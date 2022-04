Slimane, jeune papa, ne montrera "jamais" le visage de sa fille: voici pourquoi

Ses fans ont appris qu'il était devenu papa dans un message publié sur son compte instagram en janvier dernier. Et jusqu'alors, les confidences de Slimane sur ce nouveau rôle se font rares. Et pour cause : le chanteur tient à garder sa vie personnelle secrète, loin des projecteurs et des réseaux sociaux.

Dans une interview donnée à Ciné Télé Revue et reprise par de nombreux médias, il s'en explique : "Une femme qui accusait Snoop Dogg de viol retire sa plainte"Je parle de ma famille, c'est vrai, mais connaît-on réellement mes proches?? Je ne pense pas. Je ne montre pas le visage de mes parents, ni celui de mes frères et sœurs, comme je ne montrerai jamais celui de ma fille. Ses premiers sourires ou ses premiers pas, je préfère les garder pour moi".

Le gagnant de The Voice France estime qu'il est primordial de savoir distinguer sa vie privée de son quotidien de chanteur. "Depuis le début de ma carrière, je mets un point d'honneur à protéger mon jardin secret. C'est ce qui me permet d'être heureux et d'exercer mon métier dans de bonnes conditions", justifie-t-il. Certaines questions de ses fans resteront donc sans réponse. On ignore d'ailleurs le prénom de sa fille. Seul indice laissé par l'artiste, il commence par la lettre "E".