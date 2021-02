Son manoir de Washington vidé: où est Ivanka Trump?

Elle avait les larmes aux yeux sur le tarmac de la base de St Andrews, le jour où son père, Donald Trump et son épouse, Melania, ont quitté la Maison Blanche et ont embarqué pour leur dernier voyage à destination de Mar-a-Lago... Ivanka Trump disait aurevoir à la capitale américaine mais n'allait pas rejoindre sa ville natale de New-York où elle n'était plus la bienvenue. Après l'insurrection du Capitole de Washington, les Trump se sont en effet mis à dos de nombreuses personnes faisant initialement partie de leur cercle de connaissances.

Une source a déclaré au site internet Page Six que les Kushners ont visité de nombreuses propriétés en Floride, car beaucoup de leurs amis n'habitent plus à New York et qu'ils ont fui la ville pendant la pandémie pour s'installer soit en Floride, soit dans les Hamptons.

Jared Kushner, et son épouse se sont donc également envolés vers le soleil de la Floride où ils comptent s'établir. Ils y ont acheté une parcelle de terrain de 80 ares sur l'île des milliardaires, Indian Creek Island pour la somme de 26 millions d'euros.

En attendant de construire la maison de leur rêve, le couple a signé un bail d'un an pour un appartement situé dans l'un des bâtiments en bord de mer les plus convoités de Miami, a rapporté le Wall Street Journal le mois dernier.

Certains disent qu'Ivanka y nourrit de nouvelles ambitions politiques, et qu'elle aimerait devenir sénatrice de la Floride en 2022.

Les dernières photos prises de la jeune femme la montrent soucieuse... ou concentrée. L'avenir nous le dira...



(c)ISOPIX