Sophie Davant défend la chirurgie esthétique: "Un excellent recours"

Ce dimanche sur Instagram, Sophie Davant a évoqué un sujet qui peut parfois paraitre tabou : la chirurgie esthétique. L'animatrice avait révélé en 2019 avoir eu recours aux injections d'acide hyaluronique et de toxine botulique.

Elle a une nouvelle fois défendu cette solution pour ceux et celles qui se sentent mal dans leur peau. Elle l'a expliqué dans sa publication Instagram de dimanche.

"En vieillissant, on se connaît mieux, on s’accepte plus facilement, on a appris à se mettre en valeur et à contourner ses complexes, ou à y remédier lorsqu’ils sont d’ordre intellectuel ou professionnel, écrit-elle. Quant aux complexes physiques qui vous pourrissent la vie, la chirurgie esthétique s’avère parfois un excellent recours ! Mais le mieux reste encore de célébrer celles et ceux qui s’assument tels qu’ils sont et de s’inspirer de leur exemple et de leur expérience !"

Mais comme elle l'avait déjà évoqué par le passé : le tout est d'y aller avec modération.