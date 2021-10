Andre Agassi et Steffi Graf: leur annonce INATTENDUE après 20 ans de mariage

Steffi Graf et Andre Agassi sont mariés depuis le 22 octobre 2001. À l'occasion de leur 20e anniversaire de mariage, les légendes du tennis souhaitent à présent sceller à nouveau leur amour et renouveler leurs vœux de mariage. Des amis du couple aux Etats-Unis auraient dévoilé la nouvelle au Bild, dont les informations ont été relayées par Pure People.

La femme de 52 ans et l'homme de 51 ans veulent rattraper ce qui n'était pas possible à l'époque... un mariage traditionnel en blanc. Steffi était enceinte de son premier enfant lorsqu'elle s'est mariée à Las Vegas. Jaden Gil est né quatre jours plus tard à l'hôpital Valley. Leur fille Jaz Elle a vu le jour deux ans plus tard.

"J'ai le béguin pour Steffi depuis que j'ai vu une interview d'elle à la télévision française. J'étais enchanté par sa beauté naturelle", avait confié Agassi dans sa biographie "Open". Mais ce n'est qu'en 1999 qu'il s'est rapproché d'elle. Lors d'un match d'entraînement commun à Key Biscayne, Agassi déchire sa chemise. "C'était éhonté, mais j'étais désespéré."

Il l'invite à dîner, mais Steffi refuse. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'elle accepte. Le lendemain, ils font une longue promenade sur la plage de San Diego.

Deux ans plus tard, seules leurs mères sont présentes au mariage devant un juge de paix. Le couple s'échange alors des alliances faites de raphia noué.