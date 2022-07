Stranger Things: le secret du personnage de Will Byers dévoilé par l'acteur qui l'interprète

Attention SPOILER! Si vous êtes fans de la série Stranger Things et ne souhaitez pas en savoir plus sur le secret du personnage de Will Byers, arrêtez-vous de lire immédiatement. Par contre si cette question vous chipote depuis la première saison, vous êtes sur le point d'apprendre pourquoi Will Byers était parfois très mal à l'aise dans la saison 4 de la série Stranger Things, en présence de son meilleur ami Mike Wheeler, venu lui rendre visite en Californie.

"Il est gay et il aime Mike". Sans détour, l'acteur Noah Schnapp a confirmé la théorie que plusieurs internautes nourrissaient déjà depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Noah Schnapp a confirmé que son personnage de Stranger Things, Will Byers, est gay et amoureux de son meilleur ami Mike Wheeler, admettant qu'il préférait rester prudent sur le sujet pour éviter de spolier les fans.

Dans une récente interview accordée au magazine Variety, l'acteur de 17 ans a parlé de grandir aux côtés de son personnage à l'écran et de l'importance de faire évoluer sa sexualité.

"Évidemment, cela a déjà été évoqué dans la saison 1: c'était toujours un peu là, mais vous n'avez jamais vraiment su, est-ce juste qu'il grandit plus lentement que ses amis? Maintenant qu'il a vieilli, ils en ont fait quelque chose de très réel et évident. Maintenant, il est clair à 100% qu'il est gay et qu'il aime Mike. Mais avant, c'était une progression lente". Noah a expliqué que ne pas avoir Will "tout d'un coup être gay" était "magnifiquement pensé", ajoutant qu'il était important de voir cette représentation progressive pour les téléspectateurs qui peuvent voir leur passé se refléter dans son personnage.