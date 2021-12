Stromae annonce la sortie de son nouvel album pour le mois de mars: "Cela faisait longtemps"

Après de nombreuses nouvelles dates de concert annoncées la semaine dernière, l'artiste belge a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux la sortie le 4 mars prochain de son nouvel album intitulé "Multitude".

Avec cette annonce se trouvait une vidéo où apparaissait une multitude de têtes de l'artiste qui délivrait le même discours: "Le 4 mars 2022, c'est la date de sortie de mon album mais il est déjà en précommande à partir d'aujourd'hui. Je suis ravi de faire cette annonce et de vous annoncer le titre de l'album qui est donc multitude -C'est pourquoi j'utilise ce magnifique filtre- et je repars aussi en tournée. Quelques dates sont déjà tombées. Si vous voulez plus d'infos, c'est sur Stromae.com. Je suis très content de faire cette annonce. Cela faisait longtemps! À très bientôt!"