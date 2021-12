Teheiura (Koh-Lanta) a-t-il participé à des dîners CLANDESTINS avec d'autres candidats? Il s'explique

En début de semaine, Le Parisien a révélé que des candidats de Koh-Lanta La Légende avaient participé à des dîners clandestins. Éliminé pour tricherie, Teheiura a souhaité réagir sur son compte Instagram.

Ces nouvelles révélations font l'effet d'une bombe pour les fans de Koh-Lanta. Ce lundi 6 décembre, Le Parisien a révélé que certains candidats de cette édition auraient participé à des dîners clandestins lors du tournage. Leurs noms ne sont pas connus mais selon le journal français, ils auraient rejoint le Sunset Beach Motel tous les trois jours, en sortant des Conseils, et auraient été nourris par les habitants. Le Parisien explique notamment qu'un couple leur aurait donné "du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo".

Teheuira, éliminé du jeu pour tricherie après avoir demandé de la nourriture à deux reprises à des pêcheurs locaux, a souhaité s'exprimer à ce sujet sur son compte Instagram. Non, il n'a pas participé à ces dîners. "J'ai appris comme vous les révélations du Parisien autour de repas clandestins qui se seraient déroulés des soirs de conseils pendant la saison de Koh-Lanta La Légende, écrit-il. Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai en aucun cas participé à ces repas et encore moins organisé quoi que ce soit. Le Parisien, qui a dévoilé l'information, le confirme d'ailleurs, expliquant plusieurs fois dans son article que je n'étais ni présent, ni impliqué."

"Je m'étais dénoncé moi-même"

Le candidat emblématique revient ensuite sur son élimination. "Quand je suis sorti, je m'étais en réalité dénoncé moi-même hors caméra auprès de la production, ce qui a amené la scène avec Denis Brogniart qui a été diffusée ensuite et que vous avez vue. J'ai fauté. Bien que sur un seul jour, je ne trouvais pas honnête, pour ma part, de continuer l'aventure. Pour le reste, je ne suis pas juge. Dans la vie, je regarde toujours ce que je fais, et non pas ce que les autres font."

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, la directrice déléguée du magazine Public a déclaré que les candidats concernés étaient Claude, Phil, Sam, Laurent, Jade et Coumba. Ce à quoi Gilles Verez a répondu que Laurent n'avait pas participé à ces dîners clandestins.