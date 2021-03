Thomas Markle: le père de Meghan veut lui aussi son interview avec Oprah Winfrey

L'interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey continue de faire parler d'elle. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque le père de la duchesse de Sussex a lui aussi réclamé un entretien avec la célèbre intervieweuse américaine.

L'homme de 76 ans a adressé une lettre à Oprah Winfrey, révèle ainsi The Sun.

"Thomas a remis une lettre à Oprah lui demandant de le contacter afin qu'il puisse raconter sa version de l'histoire", a révélé un informateur.

Accusé de "trahison" par sa fille, il "estime qu'il mérite qu'on lui donne sa chance de s'expliquer", ajoute cette source.

Depuis 2018, Meghan et son père ne se parlent plus. Il avait mis en scène une séance photo avec des paparazzi peu avant le mariage de sa fille avec le prince Harry. Et même s'il s'est depuis excusé pour cette mise en scène, Meghan a préféré prendre ses distances avec lui.